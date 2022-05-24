870 gündür kayıp Gülistan Doku'nun ailesi ve arkadaşları yürüyüş yaptı: 'Geceleri nasıl sabahladığımızı biliyor musunuz?'
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) ailesi ve arkadaşları, 870 gündür kayıp olan Doku için yürüyüş yaparak, basın açıklaması yaptı. Annesi Bedriye Doku, "Buranın her tarafı kamera. Nerede benim kızım" dedi.
Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020'de ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından 870 gün geçti.
Diyarbakır'da yaşayan annesi Bedriye, babası Halit, ablası Aygül Doku, üniversite arkadaşları, HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve kentteki kadın platformlarının üyeleri, ellerinde Gülistan Doku'nun fotoğrafları ve pankartlarla Sanat Sokağı'nda bir araya gelerek Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü.
"KIZIM KUŞ OLUP UÇMADI, BUHAR OLUP GİTMEDİ"
Burada açıklama yapan anne Bedriye Doku, Gülistan'dan 870 gündür haber alamadıklarını ifade ederek, "Ben kızımı bugünlere nasıl getirdim, bir Allah bilir. Bir gece bana telefon geliyor, deniliyor ki, 'Kızın ortada yok'. O gün bugündür kızım yok. Kızım kuş olup uçmadı, buhar olup gitmedi. Buranın her tarafı kamera, nerede benim kızım?" diye konuştu.
"GECELERİ NASIL SABAHLADIĞIMIZI BİLİYOR MUSUNUZ?"
Abla Aygül Doku da kız kardeşinin akıbetini öğrenmek istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:
"Benim kız kardeşimin başını mı kestiler, benim kız kardeşimi yaktılar mı, benim kız kardeşimi diri diri mi gömdüler? Geceleri nasıl sabahladığımızı biliyor musunuz? Biz sadece kızımızı istiyoruz. Bu olayı çözün, Gülistan’a ne olduğunu ailesi ve milyonlar öğrensin."
Konuşmaların ardından grup, oturma eylemi yaparak dağıldı.
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