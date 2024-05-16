9 ay hapis cezası verilen Feyza Altun'dan imalı paylaşım
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 9 ay hapis cezası verilen Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Avukat Feyza Altun'a 'şeriat' paylaşımı nedeniyle 9 ay hapis cezası verilmesi sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Şerefinize, varsa...' ifadelerini kullandı.
Şerefinize , varsa … pic.twitter.com/VojpVnEPU7— Feyza Altun (@feyzaltun) May 16, 2024
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