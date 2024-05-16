9 ay hapis cezası verilen Feyza Altun'dan imalı paylaşım

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 9 ay hapis cezası verilen Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 20:06
9 ay hapis cezası verilen Feyza Altun'dan imalı paylaşım
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Avukat Feyza Altun'a 'şeriat' paylaşımı nedeniyle 9 ay hapis cezası verilmesi sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Şerefinize, varsa...' ifadelerini kullandı. 

 


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