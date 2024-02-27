'Feyza Altun' soruşturması gündeme getirdi: 10 AKP’liden 4’ü şeriat istiyor

Yayınlanma: 27.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2024 - 04:00

Aksoy Araştırma Şirketi’nin, Türkiye genelinde yaptığı ankete katılanlara, “Türkiye’nin yönetim biçimini siz belirleyecek olsanız hangisi ile yönetilmek istersiniz” sorusu soruldu.

Anket sonuçlarında laikliğe dayalı yönetim biçimi diyenlerin oranı yüzde 83.2 olurken, şeriata dayalı yönetim biçimi diyenlerin oranı yüzde 16.8 olarak ölçüldü.

Şeriat yönetimi isteyenlerin genel seçimde verdikleri oylara göre yapılan parti sıralaması ise AKP yüzde 39, MHP yüzde 11.5, YSP yüzde 6.5, İYİ Parti yüzde 5.9, CHP yüzde 1.5, seçimde oy kullanmayanlar yüzde 6.3.

Anket sonucunu Cumhuriyet’e değerlendiren siyaset bilimci Doç. Dr. Cangül Örnek, “AKP ve MHP seçmenindeki şeriat isterim diyen kesimin varlığı dikkatimi çekti. AKP seçmeninde neredeyse bu oran yüzde 40” dedi

