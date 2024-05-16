Avukat Feyza Altun bugün hakim karşısına çıkıyor
Şeriat paylaşımı nedeniyle hakkında dava açılan avukat Feyza Altun bugün Beykoz’da hakim karşısına çıkıyor.
Avukat Feyza Altun, geçen aylarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Altun hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verilen Altun, söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ederken, ancak şeriatın din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu, dini bir inanca hakaret etmediğini belirtti. Altun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.
Hakkında dava açılan Altun bugün saat 15:40’ta Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkıyor.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün sabah Cumhurbaşkanına hakaret, sonrasında öğlen şeriat davam var. Önce eleştirinin hakaret olmadığını sonra de ülkede şeriat olmadığını Türkiye Cumhuriyeti Savcı ve Hakimlerine anlatmaya çalışacağım. İki ayrı kombinim var gözünüz bende olsun."
Bugün sabah Cumhurbaşkanına Hakaret, sonrasında öğlen şeriat davam var. Önce eleştirinin hakaret olmadığını sonra de ülkede şeriat olmadığını Türkiye Cumhuriyeti Savcı ve Hakimlerine anlatmaya çalışacağım. İki ayrı kombinim var gözünüz bende olsun.— Feyza Altun (@feyzaltun) May 16, 2024
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