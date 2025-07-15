9 aylık anket trendi paylaşıldı: Erdoğan'ın 'Birinci partiyiz' iddiası yine tutmadı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Anketlerde birinci partiyiz" iddiasının ardından gözler anket sonuçlarına çevrildi.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın 9 aylık anket trendini kamuoyu ile paylaştı.
Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) kamuoyu araştırma şirketinin anketine göre, AKP ile CHP arasındaki fark açıldı.
EKİM 2024-HAZİRAN 2025 AKP VE CHP OY DEĞİŞİMİ
Ankette 2024 Ekim ayı ile Haziran 2025 ayının verileri derlendi.
Ekim 2024 ayına göre CHP ile AKP arasındaki farkın derinleştiği görüldü.
ERDOĞAN-İMAMOĞLU OY DEĞİŞİMİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki anket de dikkat çekti.
Aydan aya İmamoğlu'nun Erdoğan'a fark attığı ortaya çıktı.
Anketleri X hesabından paylaşan CHP'li Günaydın ise şunları yazdı:
"Son dokuz ayda CHP-AKP ve İmamoğlu-Erdoğan oylarındaki değişim trendi..
Anlık değil, trend..
Yaşanılan her şeyi buradan okumak mümkün ve anlamlı..
Çıkış da burada.."
Son dokuz ayda CHP-AKP ve İmamoğlu-Erdoğan oylarındaki değişim trendi..— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) July 14, 2025
Anlık değil, trend..
Yaşanılan her şeyi buradan okumak mümkün ve anlamlı..
Çıkış da burada.. pic.twitter.com/5tQcZMBSlt