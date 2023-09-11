9 aylık hamile kadın evinde uyuşturucuyla yakalandı
Bursa'da, üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 100 gram bonzai ve 60 gram metamfetaminle yakalanan 9 aylık hamile Mihriban E. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan Mihriban E.'yi takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Mihriban E., yine aynı suçtan gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram bonzai ile 60 gram metamfetamin ele geçirildi.
9 aylık hamile olduğu öğrenilen Mihriban E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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