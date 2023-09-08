İstanbul’un 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheliler tutuklandı!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:04

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:28

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Şişli, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde 3 ilçede şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 634 gr metamfetamin, 26 kök Hint keneviri, 112 uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 16 bin 290 lira nakit para ele geçirildi.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI!

Gözaltına alınan 4 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bir kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.