İstanbul’un 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheliler tutuklandı!
İstanbul’da 3 farklı ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen operasyonlarda 1 kilo 634 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Şişli, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde 3 ilçede şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 634 gr metamfetamin, 26 kök Hint keneviri, 112 uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 16 bin 290 lira nakit para ele geçirildi.
2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI!
Gözaltına alınan 4 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bir kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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