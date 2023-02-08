9 aylık Kübra bebek Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3 gündür enkaz altında
Türkiye'yi yasa boğan büyük depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 9 aylık Kübra Gilgil isimli bebek depremin üçüncü gününde hâlâ enkaz altında.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından büyük yıkım yaşandı. 10 ilin etkilendiği depremin ardından ailelerin yakınlarını arama çabası sürüyor.
Onlardan biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan 9 aylık bebek Kübra Gilgil.
Enkaz altından çıkarılan anne Selma Gilgil, dün akşam yardım için gelindiğini ancak daha çok kişi enkaz altında kaldığı için başka eve geçildiğini belirtti.
Enkazdan kurtarılmayı bekleyen bebeğin adresi şu şekilde paylaşıldı:
"Şatırhüyük Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No/11 Gaziantep/Nurdağı"
Kübra bebeğin olduğu enkaz.
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