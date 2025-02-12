9 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 514 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

Kastamonu’da üç ilçedeki 9 ayrı adrese jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 1’i tutuklandı.

9 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 514 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 15:22

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, İnebolu ilçesinde M.K., R.A., R.E., A.E., A.Y. ve M.K. isimli şahıslara ait İnebolu, Abana ve Bozkurt ilçelerinde bulunan 9 ayrı adreste arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 514 adet sentetik ecza hapı, kannabinoid, hassas terazi, uyuşturucu içme aparatı ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıslardan R.A. tutuklandı.


Etiketler: #Kayseri #Jandarma

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