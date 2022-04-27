9 bakanlığa ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına dair atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım görevden alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere, yeterlilik sınavında başarı gösteren, Muhammed Emin Güler, Muhammed Kalender, Begüm Uluman Aksakal, Seçil Baykara, Cem Çulha, Özcan Şener, Ezgi Vardal Coşkun, Semra Otçeken, Yusuf Turan Çiftçi, Damra Elçi, Baran Deli, Barış İzmir atandı.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdullah Ayar atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine, Hazine Kontrolörleri Harun Gürer, İsmail Halıcı, Semih Şahin ve Turgut Sayılır atandı.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Kontrolörlüğüne, Fatih Yetişen atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine Ziya Çizioğlu atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine 36 isim atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine 8 vergi müfettiş yardımcısı atandı.
KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere 12 isim atandı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar görevden alındı, yerine Harun Fatsa atandı.
Diyarbakır, Eskişehir, Isparta il milli eğitim müdürleri de görevden alındı.
Adıyaman, Amasya, Diyarbakır, Elazığ, Trabzon, Isparta, Kayseri, Mardin ve Nevşehir'e il milli eğitim müdürleri atandı.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına İrfan Keskin atandı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere 7 isim atandı.
Batman İl Tarım Müdürlüğüne Mehmet Aydın atandı.
TİCARET BAKANLIĞI
Ticaret Bakanlığında açık bulunan İhracat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Kılıçkaya, İthalat Genel Müdürlüğüne Mehmet Azgın, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğüne Emre Orhan Öztelli, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Hakkı Karabörklü, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Şatıroğlu, Strataji Geliştirme Başkanlığına Süleyman Alıcı atandı.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine Rıdvan Candan, Halil Bayındır, Salih Ulutaş atandı.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcısı Naci Kaya, IV. Bölge Müdürü Yusuf Taşkan görevden alındı. Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılığına Burak Okçu, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Zafer Aslan, X. Bölge Müdürlüğüne Buğrahan Çakmak, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğüne Gökhan Taş atandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere de 9 isim atandı.
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Soner Korkmaz görevden alındı. Korkmaz'ın yerine Hasan Kaymak atandı.
NÜKLEER DÜZENLEME KURULU
Nükleer Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına, üye İsmail Hakkı Arıkan, üyeliğine Memduh Fatih Çınar atandı.
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