Samsun’da pompalı tüfekli yaralamaya 8 yıl 9 ay hapis

Samsun’da 1’i kazara olmak üzere 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan genç, yargılandığı mahkemece 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da pompalı tüfekli yaralamaya 8 yıl 9 ay hapis
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:38

Olay, 2023 yılı Aralık ayında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi İnce Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.E.B. (20) pompalı tüfekle Ö.K.’ye silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu Ö.K.’nin yanı sıra olay yerinde bulunan M.T. de yaralandı.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.E.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme, sanık A.E.B.’yi 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.


Etiketler: #Samsun #pompalı tüfek #Hapis Cezası

İlgili Haberler

Pompalı tüfekle uçağa binmeye çalıştı: Gözaltına alındı!

Pompalı tüfekle uçağa binmeye çalıştı: Gözaltına alındı!
Çay ocağına pompalı tüfekle saldırıda yeni gelişme: Şüpheli yakalandı!

Çay ocağına pompalı tüfekle saldırıda yeni gelişme: Şüpheli yakalandı!
Gaziantep'te 'pompalı tüfekli' dehşet: Husumetlisi tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti!

Gaziantep'te 'pompalı tüfekli' dehşet: Husumetlisi tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler