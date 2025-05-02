Samsun’da pompalı tüfekli yaralamaya 8 yıl 9 ay hapis
Samsun’da 1’i kazara olmak üzere 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan genç, yargılandığı mahkemece 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2023 yılı Aralık ayında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi İnce Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.E.B. (20) pompalı tüfekle Ö.K.’ye silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu Ö.K.’nin yanı sıra olay yerinde bulunan M.T. de yaralandı.
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.E.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Mahkeme, sanık A.E.B.’yi 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Etiketler: #Samsun #pompalı tüfek #Hapis Cezası
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Göreceksiniz, dayanamayacaklar'
- Konya'da CHP'ye silahlı saldırı!
- CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
- Saldırganla ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı!
- Yandaş gazeteci Pazarcı'dan çirkin ifadeler
- Daire başkanı yargıdan şikâyetçi
- Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararı kaldırıldı
- 'Büyük günah, masum gösterilemez'
- Miras davasında karar çıktı!
- Ünlü ekonomistten altın yatırımcılarına uyarı!