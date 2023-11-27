İzmir'de terör operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 11:12
İzmir'de terör operasyonu: 8 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

 


İzmir Terör örgütü Terör Operasyon

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