Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

16 Ekim 2022 Pazar, 13:22

Sumaklı Mahallesi'nde 16 Ekim Pazar sabah saatlerinde; aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KURTARILAMADI

Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar Vehbi Arhan (54) ve akrabası Furkan Arhan'a (47) isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Vehbi Arhan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenerek yakalamasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.