Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sumaklı Mahallesi'nde 16 Ekim Pazar sabah saatlerinde; aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
KURTARILAMADI
Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar Vehbi Arhan (54) ve akrabası Furkan Arhan'a (47) isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Vehbi Arhan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenerek yakalamasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın ölüm nedenini açıkladı
- Alkol ve sigara zamlarını duyuran Özgür Aybaş'a ceza
- Kardeşim 'bizi patlatacaklar' demiş, nasıl ihmal oldu?
- 'Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi...'
- Akbörü, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
- Feci kaza: Hostesleri taşıyan araç ok gibi saplandı
- Erdoğan'ın 'cami alanı' planı bozuldu
- CHP'li Gökçe Gökçen'den partisine eleştiri
- Tepkiler çığ gibi: Cinayetlerin hesabını verecek!
- Billur Kalkavan'ın son videosu yürek burktu