9 kişi ölmüştü... Arazi kavgasında yeni gelişme!

Diyarbakır'da geçen yıl 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın baş şüpheli firari sanığı Behçet Taş, Batman'da yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:56
9 kişi ölmüştü... Arazi kavgasında yeni gelişme!
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Olay, 15 Haziran 2023 sabahı, Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı. Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12'si tutuklu, 10'u firari ve daha önce serbest bırakılan 9 kişi de olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180'er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 151 sayfalık iddianamesinde de baş şüpheli olarak ifade edilen firari Behçet Taş'ın, Batman'da bulunduğu yerin ihbarı üzerine, Diyarbakır ve Batman Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Taş, saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Behçet Taş, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.


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