Florian Neuhaus kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Florian Neuhaus kaç yaşında, nereli? Florian Neuhaus hangi pozisyonda oynuyor?
Süper Lig ekibi Beşiktaş, orta saha transferinde Alman futbolcu Florian Neuhaus'ı kadrosuna katmak istiyor. Peki, Florian Neuhaus kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Florian Neuhaus kaç yaşında, nereli? Florian Neuhaus hangi pozisyonda oynuyor?
Beşiktaş, Florian Neuhaus'in transferi için işlemleri hızlandırdı. Peki, Florian Neuhaus kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Florian Neuhaus kaç yaşında, nereli? Florian Neuhaus hangi pozisyonda oynuyor?
FLORIAN NEUHAUS KİMDİR?
16 Mart 1997 yılında Almanya'da dünyaya gelen 27 yaşındaki Florian Neuhaus profesyonel kariyerine 2016 yılında 1860 Münih II takımında başladı.
Florian Neuhaus profesyonel futbol kariyerinde 1860 Münih, Borussia Mönchengladbach ve Fortuna Düsseldorf takımlarında forma giymiştir.
FLORIAN NEUHAUS'İN İSTASTİKLERİ
2018/2019 sezonundan bu yana Borussia Mönchengladbach forması giyen Neuhaus bu sezon sadece 9 maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.
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