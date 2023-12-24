9 milyon TL'lik senet için 'sahte' dedi: İcra durduruldu

Hatay'da evine 9 milyon TL'lik senetle icra tebligatı gelen Edip Bodur (62), imzanın kendisine ait olmadığını belirtip, mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararı ile icra işlemleri durdurulurken, Bodur "Senetteki imza bana ait değil. Benim imzama benzetmeye çalışmışlar. Üstelik kefil var, onu da tanımıyorum" dedi.

DHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:18
9 milyon TL'lik senet için 'sahte' dedi: İcra durduruldu
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Arsuz ilçesinde emlakçılık yapan Edip Bodur'un evine, 9 milyon TL'lik senetle icra tebligatı geldi. Bodur, tebligatta yer alan senetteki imzanın kendisine ait olmadığını, sahte olduğunu belirtip, avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurdu. 

Mahkeme, icrayı durdurup, imzanın Bodur tarafından atılıp, atılmadığını araştırmak üzere kriminale gönderdi. Bodur, senede imza atmadığı ve kefil olarak gösterilen kişiyi de tanımadığını söyledi. 

“KEFİL VAR, ONU DA TANIMIYORUM”

Edip Bodur, "Hiçbir zaman senede imza atmadım, kimseye de borcum yok. 'Bu isimler kim' diye araştırdım. Borçlu olduğumu iddia eden kişi, hapisten yeni çıkmış, fırında çalışıyormuş. Senetteki imza bana ait değil. Benim imzama benzetmeye çalışmışlar. Üstelik kefil var, onu da tanımıyorum. Senedi Erzin'de bir tabela şirkete vermişler. O da Osmaniye'de icra işlemlerini başlatmış. Bu tür dolandırıcılık olaylarını haberlerde görüyordum, benim başıma geldi. Suç şebekeleri mal varlığı olanları, bu yolla sahtecilikle dolandırmaya çalışıyor. Devletimizden, ilgililerden bu konuda yardım istiyoruz. Bu şekilde insanların canı yanmasın, bir tedbir alınsın" dedi.


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