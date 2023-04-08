9 Nisan 2023 imsak saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ne zaman? Tüm illerin sahur saatleri...

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 16:31

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 16:31

Oruç tutan yurttaşlar, orucun on yedinci gününde sahurun saat kaçta olduğunu merak ediyor. Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 9 Nisan imsak saatleri kaç?

"Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" sahurvakitleri.

İSTANBUL --- 09.04.2023 --- 05:49:00

ANKARA --- 09.04.2023 --- 04:46:00

İZMİR --- 09.04.2023 --- 05:13:00

ADANA --- 09.04.2023 --- 04:43:00

ADIYAMAN --- 09.04.2023 --- 04:30:00

AFYONKARAHİSAR --- 09.04.2023 --- 04:58:00

AĞRI --- 09.04.2023 --- 04:06:00

AKSARAY --- 09.04.2023 --- 04:45:00

AMASYA --- 09.04.2023 --- 04:32:00

ANTALYA --- 09.04.2023 --- 05:02:00

ARDAHAN --- 09.04.2023 --- 04:04:00

ARTVİN --- 09.04.2023 --- 04:07:00

AYDIN --- 09.04.2023 --- 05:11:00

BALIKESİR --- 09.04.2023 --- 05:07:00

BARTIN --- 09.04.2023 --- 04:44:00

BATMAN --- 09.04.2023 --- 04:18:00

BAYBURT --- 09.04.2023 --- 04:16:00

BİLECİK --- 09.04.2023 --- 04:57:00

BİNGÖL --- 09.04.2023 --- 04:19:00

BİTLİS --- 09.04.2023 --- 04:13:00

BOLU --- 09.04.2023 --- 04:49:00

BURDUR --- 09.04.2023 --- 05:02:00

BURSA --- 09.04.2023 --- 05:01:00

ÇANAKKALE --- 09.04.2023 --- 05:11:00

ÇANKIRI --- 09.04.2023 --- 04:41:00

ÇORUM --- 09.04.2023 --- 04:36:00

DENİZLİ --- 09.04.2023 --- 05:07:00

DİYARBAKIR --- 09.04.2023 --- 04:22:00

DÜZCE --- 09.04.2023 --- 04:51:00

EDİRNE --- 09.04.2023 --- 05:07:00

ELAZIĞ --- 09.04.2023 --- 04:24:00

ERZİNCAN --- 09.04.2023 --- 04:20:00

ERZURUM --- 09.04.2023 --- 04:13:00

ESKİŞEHİR --- 09.04.2023 --- 04:56:00

GAZİANTEP --- 09.04.2023 --- 04:35:00

GİRESUN --- 09.04.2023 --- 04:22:00

GÜMÜŞHANE --- 09.04.2023 --- 04:18:00

HAKKARİ --- 09.04.2023 --- 04:09:00

HATAY --- 09.04.2023 --- 04:42:00

IĞDIR --- 09.04.2023 04:02:00

ISPARTA --- 09.04.2023 --- 05:01:00

KAHRAMANMARAŞ --- 09.04.2023 --- 04:36:00

KARABÜK --- 09.04.2023 --- 04:44:00

KARAMAN --- 09.04.2023 --- 04:51:00

KARS --- 09.04.2023 --- 04:04:00

KASTAMONU --- 09.04.2023 --- 04:39:00

KAYSERİ --- 09.04.2023 --- 04:39:00

KİLİS --- 09.04.2023 --- 04:37:00

KIRIKKALE --- 09.04.2023 --- 04:44:00

KIRKLARELİ --- 09.04.2023 --- 05:04:00

KIRŞEHİR --- 09.04.2023 --- 04:43:00

KOCAELİ --- 09.04.2023 --- 04:56:00

KONYA --- 09.04.2023 --- 04:53:00

KÜTAHYA --- 09.04.2023 --- 04:59:00

MALATYA --- 09.04.2023 --- 04:28:00

MANİSA --- 09.04.2023 --- 05:11:00

MARDİN --- 09.04.2023 --- 04:21:00

MERSİN --- 09.04.2023 --- 04:47:00

MUĞLA --- 09.04.2023 --- 05:11:00

MUŞ --- 09.04.2023 --- 04:15:00

NEVŞEHİR --- 09.04.2023 --- 04:42:00

NİĞDE --- 09.04.2023 --- 04:44:00

ORDU --- 09.04.2023 --- 04:23:00

OSMANİYE --- 09.04.2023 --- 04:39:00

RİZE --- 09.04.2023 --- 04:13:00

SAKARYA --- 09.04.2023 --- 04:54:00

SAMSUN --- 09.04.2023 --- 04:29:00

ŞANLIURFA --- 09.04.2023 --- 04:29:00

SİİRT --- 09.04.2023 --- 04:15:00

SİNOP --- 09.04.2023 --- 04:31:00

ŞIRNAK --- 09.04.2023 --- 04:14:00

SİVAS --- 09.04.2023 --- 04:30:00

TEKİRDAĞ --- 09.04.2023 --- 05:05:00

TOKAT --- 09.04.2023 --- 04:30:00

TRABZON --- 09.04.2023 --- 04:16:00

TUNCELİ --- 09.04.2023 --- 04:22:00

UŞAK --- 09.04.2023 --- 05:03:00

VAN --- 09.04.2023 --- 04:08:00

YALOVA --- 09.04.2023 --- 04:59:00

YOZGAT --- 09.04.2023 --- 04:39:00

ZONGULDAK --- 09.04.2023 --- 04:46:00



