Cumhuriyet Gazetesi Logo
9 organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

9 organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

20.12.2025 10:12:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
9 organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Bakan Ali Yerlikaya, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 61 şüpheliden 46'sının tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftada jandarma ekiplerince 6 ilde 9 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, hesaplarında son iki yılda 2 milyar 408 milyon lira işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 46'sı tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Gaziantep'te 'sahte yatırım danışmanlığı' ilanı aracılığıyla para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçerek, sahte yatırım sitelerine yönlendirip 244 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları, Diyarbakır'da baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte 'sınavsız ehliyet' ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta tefecilik yaptıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

İlgili Konular: #Operasyon #gözaltı #Organize suç örgütü #Ali Yerlikaya

İlgili Haberler

İstanbul'da suç örgütü ’Çirkinler’e operasyon: 7 şahıs tutuklandı
İstanbul'da suç örgütü ’Çirkinler’e operasyon: 7 şahıs tutuklandı Silahlı Suç Örgütü ’Çirikinler’e yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince Başakşehir’de gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Ankara'da 'Ruhsuzlar' suç örgütüne yönelik operasyon: 5 tutuklama!
Ankara'da 'Ruhsuzlar' suç örgütüne yönelik operasyon: 5 tutuklama! Ankara’da bir eğlence mekanının kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' dosyasında kritik gelişme: Avukatının ve emekli polisin aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' dosyasında kritik gelişme: Avukatının ve emekli polisin aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 68 yıl hapse mahkum edilen Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman'ın ve bir emekli polisin aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı. Bir polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.