Balıkesir'de anız yangını, ağaçlandırma sahasına sıçradı! Saatler sonra kontrol altına alındı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki ağaçlandırma sahasında anız yangını çıktı. Paniğe neden olan yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 14.30 sıralarında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılan sahada anız yangını çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın saat 21.00 sularında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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