İzmir'de otluk alanda yangın: Alevler 2 metruk villaya sıçradı!
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevler, bölgede uzun süredir inşaat halinde bulunan 2 villaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1,5 saatte söndürüldü.
Zafer Mahallesi’nde bulunan otluk alanda saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.
Villaların yanında bulunan otluk alanda çıkan ve henüz sebebi belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek uzun süredir inşaat halinde bulunan villalardan 2'sine sıçradı.
1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis, İzmir Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 itfaiye aracı ve 3 su tankeri ile müdahale edilen yangın, saat 22.30 sıralarında söndürüldü.
Bölgeye soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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