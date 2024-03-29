9 ve 10. turda da sonuç yok: Yargıtay seçimi 31 Mart’a bağlı

Beş adayla başlanan Yargıtay seçiminde son tura iki aday kaldı. Ancak seçimin dokuzuncu ve onuncu turuna geçersiz oylar damga vurdu.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00
9 ve 10. turda da sonuç yok: Yargıtay seçimi 31 Mart’a bağlı
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348 üyenin 336’sının hazır bulunduğu dokuzuncu turun sonunda 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 138, mevcut Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akaraca 119 oy aldı. 

Kullanılan oyların 11’i boş, 68’i de geçersiz sayıldı. Onuncu turda da oyların 71’i geçersiz çıktı. İki aday da salt çoğunluğu sağlayamadığından seçim on birinci tura kaldı. 

Yeni oylama yerel seçimlerin hemen ardından 1 Nisan pazartesi günü yapılacak. Adaylıktan elenen 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün yeniden aday olması bekleniyor. 

Kulislerde, Yargıtay içindeki Menzil cemaati bağlantılı oyların yerel seçimlerin sonucuna göre şekillenebileceğini belirtildi.


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