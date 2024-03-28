Yargıtay, 'ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babaya verilen 15 yıl hapis cezasını onadı

Kayseri'de ağaç kesme tartışmasında oğlu Abdulkadir Köse'yi (35) tabancayla vurarak öldüren Nahit Köse'ye (73) 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak verilen 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

DHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:47
Yargıtay, 'ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babaya verilen 15 yıl hapis cezasını onadı
Abone Ol google-news

Olay, 11 Temmuz 2021'de saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde medyana geldi. Müstakil evin bahçesinde Nahit Köse ile oğlu Abdulkadir Köse ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştı.

Karakolluk olan baba ile oğul arasında eve geldikten sonra kavga çıktı. Kavgada Nahit Köse, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş edip, öldürdü. Suç aletiyle polise teslim olan Nahit Köse, tutuklandı.

"TORUNLARIMI VE GELİNİMİ ÖLDÜRECEKTİ"

Nahit Köse hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3 Ağustos 2022'de görülen davanın karar duruşmasında pişman olduğunu söyleyen sanık Nahit Köse, "Olaydan önce meyve ağaçlarını kestiği için tartışmıştık. Karakola gittik, uzaklaştırma istedim. Karakoldan gelince çatı katında bir şeyler kırdı. Sonra elinde kazma ile aşağı inip, 'Hadi, seni şimdi hangi jandarma ya da polis kurtaracaksa gelsin de kurtarsın' dedi. Cezaevini bir gün bile hak etmedim. Torunlarımın yanına dönmek istiyorum. 70 yaşındayım, bugüne kadar karakol yüzü görmedim. Olmasaydım, torunlarımı ve gelinimi öldürecekti. Oğlumun bu hale gelmesi uyuşturucu yüzündendir. Allah, onu bu illete bulaştıran ve alıştıranların belasını versin. Bir insan evladına nasıl kıyabilir" dedi.

Köse'nin çocukları da şikayetçi olmadıklarını, eğer kardeşleri ölmemiş olsa, babalarına zarar verdiği için bugün mahkeme salonunda sanık olabileceğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Nahit Köse'yi, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra sanığın cezasını 'tahrik' indirimiyle 18 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 15 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık Nahit Köse'nin avukatı, yerel mahkeme ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı.

ONAMA KARARI OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.


Kayseri haberleri tartışma haberleri silah haberleri baba oğul haberleri

İlgili Haberler

Husumetli aileler arasında silahlı kavga: Yaralılar var!

Husumetli aileler arasında silahlı kavga: Yaralılar var!
Adana’da 9 ruhsatsız silah ele geçirildi, 107 kişi yakalandı

Adana’da 9 ruhsatsız silah ele geçirildi, 107 kişi yakalandı
Kıraathanede silahlı alacak kavgası: 7 yaralı, 12 gözaltı

Kıraathanede silahlı alacak kavgası: 7 yaralı, 12 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi

Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi
‘Swinger’dan sonra bu konuya da değindi… Esra Ezmeci’den ‘eş değiştirme’ tepkisi!

‘Swinger’dan sonra bu konuya da değindi… Esra Ezmeci’den ‘eş değiştirme’ tepkisi!
Kaza geçiren Şirin Payzın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kaza geçiren Şirin Payzın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Karamürsel sahillerinde şok edici olay: Öldürülmüş yunus karaya vurdu!

Karamürsel sahillerinde şok edici olay: Öldürülmüş yunus karaya vurdu!
İsmailağa Cemaati'nde 'Cübbeli Ahmet' depremi... 'Mahremimizi ortaya saçıyor'

İsmailağa Cemaati'nde 'Cübbeli Ahmet' depremi... 'Mahremimizi ortaya saçıyor'
Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’

Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’
Başkanlık seçiminde tarikatlar devreye girdi, Akarca saf dışı bırakılmak isteniyor: Yargıtay’da Menzil etkisi

Başkanlık seçiminde tarikatlar devreye girdi, Akarca saf dışı bırakılmak isteniyor: Yargıtay’da Menzil etkisi
Milyonlarca istihdam yapay zeka nedeniyle risk altında olabilir!

Milyonlarca istihdam yapay zeka nedeniyle risk altında olabilir!