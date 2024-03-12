Resmi Gazete'de yayımlandı... Adalet Bakanı Tunç'tan 8. Yargı Paketi paylaşımı

Emekli bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelişmenin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:17
Resmi Gazete'de yayımlandı... Adalet Bakanı Tunç'tan 8. Yargı Paketi paylaşımı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hak arama, suç ile mücadele, kişisel hakların korunması ve daha birçok kanunun değişmesini kapsayan 8'inci yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "8. Yargı paketi olarak bilinen, Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, Hak arama hürriyetinin genişletilmesi, Suçla etkin mücadelenin sağlanması, Kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve 12.03.2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hayırlı olsun" dedi. 


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