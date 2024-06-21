Yayınlanma: 21.06.2024 - 14:27

Güncelleme: 21.06.2024 - 14:27

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Peki, Anız nedir, ne demek? Anız yangını zararları nelerdir?

ANIZ NEDİR?

Anız yakma, bazı çiftçiler tarafından tarlayı temizlemek ve toprağı ekime hazırlamak için kullanılan bir yöntemdir. Yasak olması ve çevreye zarar verme, toprağın verimliliğini düşürebilme ve yangın riski oluşturabilme ihtimallerine rağmen kullanılmaktadır. Bu nedenle birçok bölgede anız yakma yasaklanmış veya kısıtlanmıştır.

ANIZ YANGINI NE DEMEK VE ZARARLARI NELERDİR?

Anız yangını, hasat sonrasında tarlada kalan bitki sapları ve köklerinin (anız) yakılması sonucu ortaya çıkan yangındır. Çiftçiler, yasak olmasına rağmen tarlayı temizlemek ve bir sonraki ekim dönemi için hazırlamak amacıyla anız yakma yöntemini kullanmaktadır. Ancak bu uygulama bir dizi olumsuz etkiye neden olabilir:

Toprak Verimliliğinin Azalması: Anız yakma, toprağın üst tabakasındaki organik maddeyi yok eder. Bu, toprağın verimliliğini azaltarak gelecekteki mahsul üretimini olumsuz etkileyebilir.

Erozyon Riski: Anız yakma, toprak yüzeyini koruyan bitki örtüsünü ortadan kaldırır, bu da toprak erozyonunu artırabilir. Rüzgar ve su erozyonu, toprağın verimli üst katmanını taşıyarak toprağı verimsiz hale getirebilir.

Hava Kirliliği: Anız yakma, atmosfere duman ve diğer zararlı partiküller salarak hava kirliliğine yol açar. Bu, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilir.

Biyoçeşitliliğin Azalması: Anız yakma, tarlada yaşayan çeşitli mikroorganizmalar ve küçük hayvanlar için ölümcül olabilir. Bu, tarımsal ekosistemin dengesini bozabilir.

Kontrolsüz Yangınlar: Anız yakma, kontrol edilmediğinde hızla yayılabilir ve geniş alanlarda yangınlara sebep olabilir. Bu, ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine zarar verebilir.