9 yaşındaki Amine, yaşam savaşını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı Amine Altun (9), 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 01.09.2024 - 18:07
9 yaşındaki Amine, yaşam savaşını kaybetti
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Kaza, 26 Ağustos’ta ilçeye bağlı kırsal Göksu Mahallesi’nde meydana geldi. Diyarbakır-Bismil-Batman kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Amine Altun’a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GC 8364 plakalı otomobil çarptı. 

Kazada Amine ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Amine Altun, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Amine Altun, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Amine’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Göksu Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


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