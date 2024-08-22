Kazada ağır yaralanan motosikletli, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan 34 yaşındaki Mustafa Kaya, 13 günlük hastane sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve Kaya'nın çevredeki vatandaşlar tarafından yardım edilme anları görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 12:35
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savrularak ağır yaralanan sürücü, 13 gündür hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 8 Ağustos Perşembe günü 01.52’de motosikletiyle Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi’nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan 34 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Kaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi’nde 13 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Alaşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Kaya’nın yaptığı kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde Kaya’nın motosikletiyle seyir halindeyken bir anda devrildiği ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.


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