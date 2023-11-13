9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü!

Erzurum'un Yakutiye ilçesinin kırsal Altınbulak Mahallesi’nde 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası yurttaşları sokağa döktü. Ellerinde sopalarla, gözaltına alınıp serbest bırakılan M.K.'nin evini basmak isteyen kalabalığı, jandarma engelledi.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:45
9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü!
Abone Ol google-news

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 75 hane 280 nüfuslu Altınbulak Mahallesi’nde 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 7 çocuk babası M.K. gözaltına alındı. 

M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece serbest bırakıldı. Dün akşam mahalle meydanında toplanan kalabalık, M.K.’nin evini basmak istedi. İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi. Ellerinde sopalarla 'Huzuru bozanları köyümüzde istemiyoruz' diye bağıran mahalleliye jandarma ve köyün ileri gelenleri izin vermedi. 

Yakutiye İlçe Jandarma Komutanı, kalabalığı sakinleştirdi. M.K. jandarma tarafından mahalleden çıkarılırken, bir süre sonra kalabalık dağıldı.

“KÖYÜMÜZ HUZURSUZ”

Mahalle Muhtarı Nuri Demir, M.K.’nin mahallede huzursuzluk çıkardığını söyledi. Mahalleliden Hanifi Demir ise "M.K.'nin tutuklanmasını beklerken serbest bırakılması bizleri çok üzdü. Köyümüz huzursuz. Komşumuzu bıçakladı, silah çekip tehdit ediyor. Buna benzer bir sürü olayları var” dedi. 


Erzurum çocuğa çocuğa taciz

İlgili Haberler

16 yaşındaki lise öğrencisini takip edip, taciz etti: 'Gözüm kararmıştı' dedi

16 yaşındaki lise öğrencisini takip edip, taciz etti: 'Gözüm kararmıştı' dedi
Ezgi Mola'ya taciz suçlamasıyla yargılanıyordu... Cezası belli oldu

Ezgi Mola'ya taciz suçlamasıyla yargılanıyordu... Cezası belli oldu
Gazeteci Özlem Gürses, kendisini taciz eden erkeği canlı yayında ifşa etti

Gazeteci Özlem Gürses, kendisini taciz eden erkeği canlı yayında ifşa etti

En Çok Okunan Haberler