Gazeteci Özlem Gürses, kendisini taciz eden erkeği canlı yayında ifşa etti

Gazeteci Özlem Gürses, canlı yayında kendisini siber yolla taciz eden erkeği ifşa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:12
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YouTube hesabından canlı yayın yapan gazeteci Özlem Gürses, bir kullanıcının videoların altına uygunsuz cümleler yazdığını dile getirdi.

“Kimsiniz, nesiniz, nasıl bir insansınız bilmiyorum ama avukatım sizi buldu” diyen gazeteci, kullanıcıya dava açıldığını duyurdu.

CANLI YAYINDA SÖYLEDİ

Kendisini ahlaksız ifadelerle taciz eden erkeğe dava açtığını söyleyen Gürses, "Siz de buradan öğrenmiş olursunuz" dedi.


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