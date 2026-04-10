9 yaşındaki çocuğu 'Bahçeye zarar veriyorsun' diyerek darbetti

10.04.2026 16:39:00
DHA
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 9 yaşındaki A.Ş., 'Bahçeye zarar veriyorsun' diyen D.Ş. tarafından darbedildi. Çocuk ifadesinde kendisini darbeden kişinin öncesinde de duvardan itip düşürdüğünü söyledi. Ailenin şikayetçi sonrası gözaltına alınan D.Ş., serbest bırakıldı.

Sandıklı ilçe merkezinde geçen hafta evlerinin yakınındaki apartmanın bahçesinde arkadaşıyla oynayan A.Ş., yanına yaklaşan D.Ş. tarafından duvardan itilip düşürüldü. D.Ş. 'Bahçeye zarar veriyorsun' dediği A.Ş.'yi hırpalayıp darbetti.

Olayın ardından polis merkezine giden çocuğun ailesi, şikayetçi oldu. Psikolog eşliğinde ifade veren A.Ş., oynarken bahçe duvarına çıktığını, daha sonra D.Ş.'nin kendisini ittirip düşürdüğünü anlattı.

"SÜRÜKLEDİ, KAFAMA VURDU"

A.Ş., "Beni düşürdüğü kısma doğru atladı. Koltuk altımdan tutup, sürüklemeye başladı. Beni sürüklerken kurtulmaya çalıştım. Yüzümün iki tarafına da 10'dan fazla kez vurdu. Beni sürüklemesin diye demirlerden tutundum, ellerime vurdu, şapkamdan ve saçımdan tutarak çekti. Bu sırada kafama da vurdu" dedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın ardından D.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ş. savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; D.Ş.'nin çocuğu darbederek götürdüğü anlar yer aldı.

