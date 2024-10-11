9 yaşındaki Ekin'in acı ölümü: Hamağın ipi boynuna dolandı

Kocaeli’nde 9 yaşındaki çocuk, hamakta sallandığı ipin boynuna dolanması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

9 yaşındaki Ekin'in acı ölümü: Hamağın ipi boynuna dolandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 15:05

Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Ekin Zühre Karaaslan, dün evlerinde sallandığı hamağın boynuna dolanması sonucu nefessiz kalarak kalbi durdu.

Ailesi tarafından baygın halde bulunan Karaaslan, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen minik kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaaslan’ın minik bedeni, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Cuma namazına müteakip Derince Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ekin Zühre gözyaşları içinde toprağa verildi. Ekin Zühre’nin tabutuna sevdiği kıyafetleri bırakıldı.

Zühre’nin ayrıca Derince Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan’ın kızı olduğu öğrenildi.


Etiketler: #kocaeli #hamak #Çocuk

İlgili Haberler

İstanbul Boğazı'nda 2 bin 800 sporcu kulaç attı: Rus ve Çinli yüzücüler boğulma tehlikesi atlattı!

İstanbul Boğazı'nda 2 bin 800 sporcu kulaç attı: Rus ve Çinli yüzücüler boğulma tehlikesi atlattı!
İstanbul'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk son anda kurtarıldı

İstanbul'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk son anda kurtarıldı
İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü

İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler