9 yaşındaki Şevval, denizde boğuldu
Artvin'in Arhavi ilçesinde Şevval Demir (9), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Arhavi ilçesi Doğukent Limanı mevkisinde önceki gün ailesiyle deniz kıyısına giden Şevval Demir, serinlemek için suya girdi. Ancak Şevval, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden annesi, Şevval'i aramak için denize girdi. Yüzme bilmediği için boğulma tehlikesi geçiren anne ile Şevval, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından anneyle bilinci kapalı olan kızını Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ancak Şevval Demir, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Annenin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 ayda 30 kilo veren kadın zayıflamanın sırrını açıkladı
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- O görüntülere ilişkin yeni gelişme!
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- 'Murat komiser'in son hali şoke etti
- İntihar eden müftü bu yüzden mimlenmiş!
- Demirtaş'tan Buket Aydın'a 'kredi kartı' göndermesi
- Anadolu rock müziğin efsane ismi hayatını kaybetti
- İkiyüzlü hizmet belediyeciliği!