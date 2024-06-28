9 yıl 7,5 ay hapis cezasıyla aranan şahsı polisler yakaladı

Samsun’da 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:31
9 yıl 7,5 ay hapis cezasıyla aranan şahsı polisler yakaladı
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Samsun Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde kullanmak ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.Ö(36), polis ekiplerinin sıcak takibi sonrasında İlkadım Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kıskıvrak enselendi.

Hükümlü R.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

SİBER POLİSLER BİLGIİLENDİRDİ

SİBERAY programı kapsamında; Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda Aile Yaşam Merkezleri tarafından düzenlenen Sanata Yolculuk Sergisi’nde farkındalık oluşturmak amacıyla siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, yasa dışı bahis konulu afiş asımı ve broşür dağıtımı yapılarak bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.

Faaliyette yaklaşık 300 kişiye ulaşıldı.


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