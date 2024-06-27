Samsun’dan erkek vahşeti: Karısını bıçaklayıp, aynı bıçakla intihar etti!
Samsun’da karısını bıçaklayan bir kişi, aynı bıçakla intihar etti. E.A’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilyacıda çalışan E.A (38) evlerinde eşi L.Ö.A’yi (34) sol karın boşluğunun alt kısmında bıçakla yaraladı.
E.A aynı bıçakla bu kez kendini sol göğüs kısmının 4 yerinden yaraladı. Kadının kendini evden dışarı atıp yardım istemesi üzerine olay yerine ambulansla ve polis ekipleri sevk edildi.
E.A ambulansla, L.Ö.A ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan E.A. doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hastanede tedavi altına alınan L.Ö.A, "Önce beni bıçakladı, sonra ardı ardına bıçağı kendisine vurdu" dedi.
Çiftin 5 yıllık evli oldukları, yaklaşık 2 yıl önce bir bebeklerinin doğduktan bir gün sonra vefat ettiği ve bu olaylardan sonra çocukları olmadığı için aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı iddia edildi. E.A’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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