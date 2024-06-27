Samsun'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:16
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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M.Z.S. yönetimindeki 55 BV 444 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde S.S'nin (36) kullandığı 55 EU 858 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle S.S. idaresindeki otomobil, yol kenarında yürüyen B.K'ye (56) de çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden S.S. ile araçlarda bulunan Y.D. (8), G.S. (25) ve yaya B.K, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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