9 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Nazilli’de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari kişi, yakalandı.

9 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Nazilli’de yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:00

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. "Hırsızlık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Etiketler: #aydın #nazilli #hapis

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