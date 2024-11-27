9 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Nazilli’de yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari kişi, yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. "Hırsızlık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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