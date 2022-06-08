90 yaşındaki annesini musluğu açık bıraktığı için döverek öldürdü!

08 Haziran 2022 Çarşamba, 14:29

Geçen yıl 22 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan E.Ç., amcası Özkan Ç.'nin, Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi'ndeki evlerinde babaannesini darbettiğini söyledi. Eve giden sağlık ekipleri başından ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Sahure Ç’yi hastaneye kaldırdı. Ancak Sahure Ç., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

MUSLUĞU AÇIK BIRAKTI DİYE VURMUŞ

Olayın ardından gözaltına alınan Özkan Ç., savcılık ifadesinde, eve geldiğinde birlikte yaşadığı annesinin lavabo musluğunu açık unuttuğunu gördüğünü belirterek, "Evi su bastığını görünce sinirlendim. Anneme musluğu kimin açık bıraktığını sordum. Musluğu kimin açık bıraktığını bilmediğini söyleyince tekrar sordum. Cevap vermeyince vurdum. Kan şekerim düşük olması nedeniyle ne kadar süre vurduğumu hatırlamıyorum. Kendime geldikten sonra yeğenim E.Ç.'yi aradım, o da geldi annemi hastaneye götürdü" ifadelerini kullandı.

Özkan Ç., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturma sonunda Özkan Ç. hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, Özkan Ç.’nin ifadelerine de yer verildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Özkan Ç., öldürme kastı olmadığını söyledi. İddianamede yer alan adli tıp raporunda 'kişinin ölümünün künt kafa travmasına bağlı beyin zarları kanaması ve buna bağlı komplikasyonlar sonucu meydana geldiği' bilgisi yer aldı.

İddianamede, "Olayda ölen ile şüpheli arasında öldürmeye sebep olacak önceye dayalı herhangi bir husumet bulunmamaktadır. Şüphelinin vurma eylemini tamamladıktan sonra kendi iradesiyle vazgeçip, yeğenini arayarak annesini tedavi ettirmesi için haber verdiği hususları göz önüne alındığında şüphelinin öldürme kastı olmaksızın yaralama suçunu işlediği anlaşılmaktadır. Şüphelinin maktulü hayati bölge sayılamayacak yüzünden yumruk vurarak yaralaması neticesinde ölüme sebebiyet verdiği, bu suretle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır" denildi.

Özkan Ç. hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Ankara 15’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı

