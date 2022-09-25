90'lı yılların karanlığı işçilerin üzerine çöktü: İktidarın 'cambaza bak' oyunu

25 Eylül 2022 Pazar, 11:13

Türkiye, son günlerde organize suç örgütü liderliği iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in ifşaatlarıyla beraber mafya-siyaset-ticaret ilişkilerini konuşuyor. 90'lı yıllarda “Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi” olarak anılan ve suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen Erol Evcil de (Eşrefoğlu), AKP iktidarında ismini demir çelik sektöründeki "çökme" faaliyetleriyle duyurdu.

"Demir Yumruk" soruşturması kapsamında tutuklanan Evcil'in yönetiminde olduğu bilinen SİDEMİR'in, yaklaşık 8 aydır maaşlarını alamayan işçilere, ağustos ayının 3'ünde bir ve 21 Eylül tarihinde yarım maaş ödeme yaptığı ortaya çıktı.

ÖZELLEŞTİRİLDİ, EVCİL’E GEÇTİ, İŞÇİLER MAĞDUR

Özelleştirildikten sonra verimli çalıştırılamayan fabrika 2009 yılında, Evcil'in ailesine geçti ve 2019 yılında fabrika binası ile tesisi SİDER Demir Çelik'e kiralandı. SİDER'in yönetim kurulunda da yine Evcil'in yankıları yer aldı. Fabrika, pek çok kez iki şirket arasında hülleye konu olurken işçilerin maaşları, SGK primleri, vergiler, elektrik ve doğalgaz tüketim bedellerini ödememesiyle gündemdeki yerini koruyor. Mağdur olan yüzlerce işçi, hak edişlerini uzun süre duyurmaya çalıştı, kent merkezinde eylemler düzenledi. Bir işçi, çalışma arkadaşlarıyla birlikte yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

İŞÇİ: SADECE HAKKIMIZI ALMAK İSTİYORUZ

Çalışma arkadaşlarıyla yaşadığı mağduriyeti anlattı. İşçi, "7 aydır çalışmayan bir fabrikada, insanlar evini nasıl geçindirecek, kirasını nasıl ödeyecek?" sorusunu yöneltti. Devletin bu duruma çözüm bulmasını istediklerini belirten işçi, "Sadece çalıştığımız zaman hakkımızı almak istiyoruz" dedi. "Herkesin çalıştığında maaşını aldığı gün gibi biz de paramızın ödeneceğini bilmek istiyoruz" ifadelerini kullanan işçi şunları söyledi:

"Bunun rahatlığıyla evimize gidip işimize gelmek istiyoruz. Eğer ekstradan bir gelirimiz yoksa; ek iş yapmıyorsak hiçbir işçi şu an 'harcama yaparım, evimin şu ihtiyacını karşılarım' diye düşünemiyor."

YARGITAY KARARI BOZDU, DURUŞMA YAPILACAK

Alacaklı bir firma tarafından ilamlı icra takibi yapılması üzerine Sivas Demir Çelik'in iflası da talep edilmiş, 2020 yılında Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesi bu yönde karar vermişti. İflas kararında İstinaf Mahkemesince de hukuka bir aykırılık bulunmadı. Bunun üzerine SİDEMİR tarafından dosya temyiz edilerek Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ise; Sivas 2. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından iflasın dayanağı olan ilamlı icra takibinin iptal edilmiş olmasını gerekçe göstererek kararın bozulmasına hükmetti. Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, bozma ilamına uyulup uyulmayacağına ilişkin 26 Eylül 2022 tarihinde duruşma düzenleyecek.

38 OLAYDAN 26’SI SİDEMİR'İN

"Demir Yumruk" soruşturması kapsamında Evcil'in de aralarında bulunduğu 17 sanıklı iddianamede, SİDEMİR'e ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçunun işlenmesinde 3 şirketten biri SİDEMİR'di. 38 olay şeklinde anlatılan hileli işlemlerden 26'sının SİDEMİR'e ait olması dikkat çekti. Üretim karşılığı alınan paraların "kasa" olarak nitelendirilen ERE Demir Çelik Limited Şirketi ve Eşrefoğlu Demir Çelik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin banka hesaplarına aktarıldığı, böylece kamu alacaklarının tahsilinin engellendiği belirtildi. Fabrikanın faizi ile birikte toplam vergi borcunun 1 milyar 110 milyon 166 bin 249 liraya ulaştığının altı çizildi.

CHP'Lİ KARASU: İKTİDARIN UMRUNDA DEĞİL

Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yıllardır fabrikada yaşananları Cumhuriyet’e değerlendirdi. 18 yıldır fabrikanın sahipsiz bırakıldığına dikkat çeken Karasu, "Şimdi bu fabrikayı elleriyle, emekleriyle var eden işçiler de yalnız bırakıldı. Aradan geçen 8 aylık süreçte sadece 1.5 aylık maaşlarını alabildiler. Kiralarını, faturalarını nasıl ödüyorlar iktidarın umrunda değil" dedi.

"İKTİDAR BÜYÜK BİR HESAPLAŞMAYA GİRDİ"

Karasu, 2015 yılından beri partisinin burada yaşanan vurguna dikkat çektiğini söyleyerek, "İktidar, büyük bir hesaplaşmaya girip değeri milyar lirayla ölçülen bir sermaye büyüklüğü el değiştirirken 750 işçi gelecekleri belirsiz bir girdabın içine atıldı" ifadelerini kullandı. CHP'li vekil, "Demir Yumruk iddianamesinde 38 hileli işlemin 26’sının Sivas Demir Çelik’te meydana gelmesi buranın ne amaçla kullanıldığının en büyük göstergesi" değerlendirmesinde bulundu.

"CAMBAZA BAK OYUNU"

Karasu sözlerini, "Tüm bu yaşananlara rağmen iktidar, 'cambaza bak' oyunuyla işçilerin yaşadığı tüm mağduriyetleri görmezden gelmemizi istiyor. Biz bu oyuna gelmeyiz. Sivas Demir Çelik’i, onu var eden emekçilerin yaşadıklarının hesabını soracağız" şeklinde tamamladı.