91.8 milyar bütçeli Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışan sayısı 140 bin 185’e ulaştı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.10.2024 - 04:00

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi ve personel sayısı üzerine araştırma yaptı. Araştırmaya göre, Diyanet’in 2024 yılı ödeneği 91.8 milyar TL ile merkezi yönetim bütçesi ödeneklerinin toplamının yüzde 0.83’üne karşılık geliyor. Bu oranla Diyanet, Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları gibi birçok bakanlığı geride bırakıyor. Diğer yandan araştırmaya göre, 2023 yılında Diyanet çalışanların sayısı ise 140 bin 185’e ulaştı. Bu rakama işçiler dahil değil.

AÇIKTAN ATANANLAR

Araştırmada, “açıklanmış verilerin kullanılan kamu kaynağı ve personeli sayısının tümünü yansıtmaktan uzak olduğuna dikkat çekildi. Din hizmetleri için yapılan harcamaların tüm kamu kurum/kuruluşlarını kapsayacak şekilde ele alınmasında yarar olduğu, böylelikle din hizmetleri için kullanılmış kamu kaynaklarının tümünü görmenin olanaklı hale geleceği kaydedildi. Araştırmada, Diyanet’in faaliyet raporlarında ders ücreti karşılığında açıktan atanmış (memur olmayan) görevlilerin sayılarının açıklanmadığına da işaret edildi.

Diyanet tarafından 2024 yılında 4 milyon 190 bin kişiye Kuran kursu hizmeti verilmesinin hedeflendiği kaydedilen çalışmada, “Bu kadar kişiye hizmet verilmesi için kadrolu öğretici sayısının yetersiz kalacağı ve açıktan atananlara ek ders görevi verileceği açıktır” dendi.

MEB DE GÖREVLİ

Esen’in araştırmasında Türkiye’de din hizmetleri, dini eğitim/öğretim işleri konusunda milli eğitimin de görevlendirildiği belirtildi. Bakanlık bünyesindeki “Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde” 104 bin 433 personel istihdam edildiği, genel müdürlüğün 2023 yılı harcama toplamının da 41.6 milyar TL olduğu, bunun MEB gider bütçesinin yüzde 7’sine karşılık geldiğine dikkat çekilirken “Diyanet İşleri Başkanlığı, bilinen teşkilatının yanı sıra vakfı; vakfa bağlı üniversitesi, işletmeleri/ şirketleri de olan dolayısıyla holdinglere benzer devasa yapıdır” değerlendirmesinde bulunuldu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI VAKFIN DA BAŞKANI

Diyanet Vakfı’nın yurtdışında 149 ülkede faaliyetleri bulunduğuna dikkat çekilen araştırmada, Diyanet İşleri başkanının aynı zamanda vakfın da mütevelli heyet başkanı olduğuna işaret edildi. Diyanet Vakfı’na bağlı kuruluşlar şöyle sıralandı: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İslam Araştırma Merkezi, İlim Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı, Yayın Matbaacılık ve Tic. İşletmesi, Yurtlar ve Sosyal Tesisleri İşletmesi, Vakıf Eğitim ve Yatırım AŞ, Vakıf Medya Sanat Radyo TV AŞ, Vakıf Fuarcılık Reklamcılık, Yayıncılık Ltd. Şti.. Vakıf ile bağlı kuruluşlarda 2 bin 242 personel istihdam edildiği kaydedilen çalışmada, vakıf ve vakfa bağlı kuruluşların gelir/giderlerini içeren mali bilgilere faaliyet raporlarında rastlanılamadığı, bağışlardan elde edilen tutarlarının açıklanmasından vazgeçildiği vurgulandı.

