Diyanet'i karıştıran iddia: İsmailağa cemaatine bağlı müftü, Konya'da arabasında bir kadınla çıplak yakalandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde görev yapan, İsmailağa cemaati müridi olduğu öne sürülen Müftü G.B.'nin iki hafta önce bir kadınla aracının arka koltuğunda belden yukarısı çıplak bir şekilde yakalandığı iddia edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, İsmailağa cemaati müridi olan bir müftü aracında bir kadınla beraber olmaya çalışırken polise yakalandığını yazdı.
Halktv.com.tr'deki köşesinde konuyu kaleme alan Saymaz, Konya’daki İsmailağa müritleri ve bazı siyasilerin müftü G.B. hakkında işlem yapılmaması için devreye girdiğini ve polis tutanağının savcılığa gönderilmediğini yazdı.
Saymaz'ın yazısı şöyle:
"İsmailağa müridi olduğu belirtilen G.B., geçen temmuz ayında Konya’nın Beyşehir ilçesine müftü olarak atandı.
İddiaya göre…
Müftü G.B., iki hafta önce akşam üzeri açık alanda aracın arka koltuğunda bir kadınla birlikteyken polislere yakalandı. G.B.’nin belden yukarısı çıplaktı.
Müftü kimliğini açıklarken yanındaki kadın kimliğini vermedi. Polis tutanak tuttu.
Kaymakam il müftüsüne, müftü de Konya valisine haber verdi.
G.B., çarşaflı eşini Konya Müftülüğü’ne getirterek, “O kadın bendim” dedirtti.
Konya’daki İsmailağa müritleri ve bazı siyasiler G.B. hakkında işlem yapılmaması için devreye girdi. Polis tutanağı savcılığa gönderilmedi."
"EŞİ DEĞİLSE BU BİR FACİA"
Yetkililerin Müftü G.B.’ye çok kızgın olduğunu, "Diyanet'in yüz karası" ve İsmailağa cemaatinin müftüye sahip çıkmasını da eleştirdiklerini aktaran Saymaz, Diyanet yetkililerinin konuya ilişkin şöyle dediğini yazdı:
“Evvela eşi olup olmadığını anlamak lazım. Eşi değilse bu bir faciadır. Direkt meslekten ihraç etmek lazım. Diyanet’in yüz karası. Eşiyse de soruşturma açılmalı. Bir de getirip ‘O bendim’ dedirtiyor. Millete Allah lillah telkin eden İsmailağa ise bunun arkasında duruyor. Örtbas etmek istiyorlar.”
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- Mısıra alternatif olarak ekildi: 'Bebek gibi bakıldı'
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Büyük bir darbe aldık'
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı