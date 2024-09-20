Diyanet'i karıştıran iddia: İsmailağa cemaatine bağlı müftü, Konya'da arabasında bir kadınla çıplak yakalandı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:19

Güncelleme: 20.09.2024 - 11:23

Gazeteci İsmail Saymaz, İsmailağa cemaati müridi olan bir müftü aracında bir kadınla beraber olmaya çalışırken polise yakalandığını yazdı.

Halktv.com.tr'deki köşesinde konuyu kaleme alan Saymaz, Konya’daki İsmailağa müritleri ve bazı siyasilerin müftü G.B. hakkında işlem yapılmaması için devreye girdiğini ve polis tutanağının savcılığa gönderilmediğini yazdı.

Saymaz'ın yazısı şöyle:

"İsmailağa müridi olduğu belirtilen G.B., geçen temmuz ayında Konya’nın Beyşehir ilçesine müftü olarak atandı.

İddiaya göre…

Müftü G.B., iki hafta önce akşam üzeri açık alanda aracın arka koltuğunda bir kadınla birlikteyken polislere yakalandı. G.B.’nin belden yukarısı çıplaktı.

Müftü kimliğini açıklarken yanındaki kadın kimliğini vermedi. Polis tutanak tuttu.

Kaymakam il müftüsüne, müftü de Konya valisine haber verdi.

G.B., çarşaflı eşini Konya Müftülüğü’ne getirterek, “O kadın bendim” dedirtti.

Konya’daki İsmailağa müritleri ve bazı siyasiler G.B. hakkında işlem yapılmaması için devreye girdi. Polis tutanağı savcılığa gönderilmedi."

"EŞİ DEĞİLSE BU BİR FACİA"

Yetkililerin Müftü G.B.’ye çok kızgın olduğunu, "Diyanet'in yüz karası" ve İsmailağa cemaatinin müftüye sahip çıkmasını da eleştirdiklerini aktaran Saymaz, Diyanet yetkililerinin konuya ilişkin şöyle dediğini yazdı:

“Evvela eşi olup olmadığını anlamak lazım. Eşi değilse bu bir faciadır. Direkt meslekten ihraç etmek lazım. Diyanet’in yüz karası. Eşiyse de soruşturma açılmalı. Bir de getirip ‘O bendim’ dedirtiyor. Millete Allah lillah telkin eden İsmailağa ise bunun arkasında duruyor. Örtbas etmek istiyorlar.”