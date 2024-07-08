CHP Nizip İlçe Başkanı hayatını kaybetti

Gaziantep’in tanınmış siyasi isimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:35
CHP Nizip İlçe Başkanı hayatını kaybetti
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Uzun süredir kanser tedavisi gören Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

CHP Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Bozfurat'ın ölümü üzerine sosyal medya üzerinde paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat'ın vefat haberini derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin."


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