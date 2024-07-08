Muğla'da 'tüp patlaması' faciası: Hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tüp patlaması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ural Postalcı isimli doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:56
Muğla'da 'tüp patlaması' faciası: Hayatını kaybetti
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Karagözler Mahallesi’ndeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 2 Temmuz Salı günü saat 15.30 sıralarında, evde bulunan mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından patlama sonrası evde çıkan yangın kontrol altına alınırken, o esnada evde bulunan ve ağır şekilde yaralanan Ural Postalcı (83), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Buradan da Antalya’ya sevk edilen Postalcı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Postalcı’nın 8 Temmuz Pazartesi günü Fethiye Merkez Yeni Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Taşyaka Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.


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