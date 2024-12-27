96 gram uyuşturucu, 29 sentetik ecza... Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

96 gram uyuşturucu, 29 sentetik ecza... Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:40

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14-28 Aralık tarihleri arasında kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 96 gram sentetik uyuşturucu, 29 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #giresun #uyuşturucu #uyuşturucu ticareti

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