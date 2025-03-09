96 kişi öldü, müteahhide verilen ceza ‘hukuka aykırı’ bulundu: ‘Adalet duygusuna aykırı’

Yayınlanma: 09.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2025 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkılarak 96 kişiye mezar olan Adana’daki Hasan Alpargün Apartmanı davasına ilişkin istinaf incelemesi tamamlandı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklu müteahhit Hasan Alpargün’e “olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını hukuka aykırı bularak bozdu.

‘ÖNGÖRÜLEBİLİRDİ’

Karar sonrası dosya yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Karara tepki gösteren kayıp yakını ve dava avukatı Beşir Ekinci, sanığın mühendislik bilgisi ve yetkinliğiyle binanın yıkılacağını öngörebileceği halde proje aykırılıklarına ilişkin bir adım atmadığını anımsattı.

İstinaf’ın bilinçli taksir değerlendirmesinin hem hukuka hem de adalet duygusuna aykırı olduğunu belirten Ekinci, “Sanığın ‘Olursa olsun’ diyerek neticeyi kabullenmesi, olası kastın en temel unsurlarını oluşturmaktadır” dedi. Ekinci sözlerini şöyle devam etti: “Adaletin sağlanması yalnızca sanığın hak ettiği cezayı alması değil, benzer felaketlerin önlenmesi için caydırıcı bir emsal kararın oluşturulmasıdır.

Adaletin sağlanması, yalnızca bir hukuki zorunluluk değil, toplumun vicdanı açısından da bir gerekliliktir. Bu dava, Türkiye’de inşaat sektöründeki denetimsizlik ve cezasızlık kültürüne karşı bir dönüm noktasıdır. Yaşamını yitiren ve yaralanan yurttaşlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağız.”