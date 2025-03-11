96 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Ankara'da yakalandı

Yayınlanma: 11.03.2025 - 11:46

Güncelleme: 11.03.2025 - 11:48

Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol kontrol uygulaması sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin kimlik sorgulamasını yaptı.

Sorgulama sonucunda şüphelinin, hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan E.S. olduğu anlaşıldı.

İŞLEM BAŞLATILDI

51 suçtan 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen E.S. hakkında adli işlem başlatıldı.