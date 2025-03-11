96 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Ankara'da yakalandı
Ankara'da 51 suçtan 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol kontrol uygulaması sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin kimlik sorgulamasını yaptı.
Sorgulama sonucunda şüphelinin, hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan E.S. olduğu anlaşıldı.
İŞLEM BAŞLATILDI
51 suçtan 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen E.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Ankara #Hapis Cezası
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li iki belediyeye operasyon
- 'Entegrasyon' anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı
- Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi!
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında dev fark!
- Siyaset bilimcilerden çarpıcı değerlendirme
- Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi!
- Beykoz'da Köseler'in yerine gelen isim belli oldu
- BM’den Suriye için alarm!
- Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' istifası
- Zafer Algöz isyan etti: Oha diyorum, Allah vicdan versin