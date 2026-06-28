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97 futbol sahalık GES projesine onay: Zeytinliklere GES izni çıktı

97 futbol sahalık GES projesine onay: Zeytinliklere GES izni çıktı

28.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Şeyda Öztürk
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97 futbol sahalık GES projesine onay: Zeytinliklere GES izni çıktı

Muğla Milas'ta 97 futbol sahası büyüklüğündeki orman ve tarım arazisinde kurulacak GES projesi için ÇED süreci tamamlandı. Şirketin hazırladığı dosyada alandaki zeytin ağaçlarına ilişkin bilgi bulunmazken, tanıtım dosyasındaki fotoğraflar bölgede çok sayıda zeytin ağacı olduğunu ortaya koydu.
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Muğla Milas’taki orman ve tarım arazilerinden oluşan 69.41 hektarlık, yani 97 futbol sahası büyüklüğündeki alanda kurulmak istenen GES projesine verilen onay yakın zamanda duyurulacak

Öztürkler Holding ve Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk’ün şirketi Regnum Enerji tarafından yapılmak istenen projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nihai karar verildiğini açıkladı.

Buna göre şirket 69.41 hektarlık, yani 97 futbol sahası büyüklüğündeki alanda çalışma yapacak. Şirket orman ve tarım arazisi olarak kayıtlı bölgeye 85 bin 696 panel kurulacağını açıkladı.

Şirketin onayının açıklanmasının ardından kurulacak güneş panelleri aracılığıyla toplanacak enerji, alanda kurulan elektrik depolama tesisinde depolanacak. 12 ay içerisinde tamamlanacak projenin ömrü ise 30 yıl olarak belirlendi. Öte yandan şirket ÇED raporunu hazırlarken zeytinciliğe dair bilgi paylaşmadı. Ancak tanıtım dosyasında yer alan fotoğraflar alanda birçok zeytin ağacı bulunduğunu gösteriyor.

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