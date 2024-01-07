97 kişinin öldüğü sitenin AKP'li müteahhidi serbest kaldı, aileler tepkili: Hesap versin

Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 03:00

“Reis’in dava adamıyım” diyen AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi İrfan Özkan Hatay Antakya’da inşaa ettiği Özkan City Blokları’nda 97 kişi can verdi. 6 Şubat depremleri sonrasında hazırlanan ön inceleme raporunda binanın kolonlarının kesildiği iddiasına yer verilmişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nce hazırlanan bilirkişi raporunda kolon kesme iddialarını ortaya çıkaracak statik projeye ulaşılamadığı ifade edildi.

Binanın statik projeleri bulunamadığından 3 boyutlu analizlerin yapılamadığı ve statik yönden değerlendirilemediğine vurgu yapılan raporda, “7 Nisan 2023 tarihli raporda karot numunelerine ait basınç dayanımının belirtilen C35 beton sınıfı için minimum basınç dayanımı değerini sağlamadığı görülmektedir” dendi. Ayrıca raporda statik projenin eksikliği nedeniyle binanın temel boyutu, temel donatı alanı, temel bağ kirişleri, kolon ve kirişlere ilişkin bilgilerin değerlendirilemediğine vurgu yapıldı. Raporda zemin etüt raporunda belediye onayının da bulunmadığına dikkat çekildi.

ASLİ KUSURLU BULUNDULAR

Binanın kolonlarının kaç tane ve nerede olduğuna dair bilgilerin de yer aldığı statik raporun kayıp olmasına karşın bilirkişi ihmaller zincirini ortaya koydu. Bilirkişinin hazırladığı raporda yapım sorumlusu müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim firması yetkilileri, statik uygulama denetçisi, varsa uygulama denetçisi, varsa kontrol elemanı asli kusurlu bulunurken belediyenin yapı kontrol birimi ise tali kusurlu bulundu.

Yetkililerin bilirkişiye iletildiği söylenen raporun nerede olduğu bilinmezken tutuklu bulunan müteahhitlerden İrfan Özkan’ın serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Avukat Fatma Asena Dergi, “Tutuklularda aylık gözden geçirme olur. Bizim dosyamızda 19 Aralık’ta tutuklu bulunan üç kişinin de tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Ancak bunun ardından ayın 28’nde İrfan Özkan’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrendik. Dosyada ne gibi bir gelişme oldu da bu kişi serbest bırakıldı? Bu bilirkişi raporundan sonra yeni tutuklamalar bekliyorduk ancak tahliye kararı verildi. Bu karar hayatını kaybeden insanların yakınlarını derinden üzdü” dedi.

Dergi ayrıca kolon kesme iddialarını güçlendiren birçok ayrıntıya da vurgu yaptı. Havuz ve spor salonu yapmak için binanın kolonlarının kesildiğini ve binanın havuz ve spor salonu yönüne doğru yıkıldığını belirten Dergi, “Havuzdan dolayı alt katı defalarca su bastığı bilgisine ulaştık. Bununla ilgili görüntüler de mevcut. Havuzdan dolayı binada çürüme de yaşanmış olabilir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu siteyi yapan inşaat firmasının Hatay’daki merkezinin depremden birkaç gün sonra yandığı ortaya çıktı. Söz konusu binada firmanın yaptığı inşaatlara dair bilgiler yer alıyordu.