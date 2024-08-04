99 suç kaydı olan şahısı jandarma yakaladı

Yayınlanma: 04.08.2024 - 13:40

Güncelleme: 04.08.2024 - 13:40

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 99 farklı dosyadan suç kaydı bulunan ve “4 ayrı hırsızlık suçundan” hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinası B.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma yaptı.

Yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda B.T. isimli şüpheli şahıs İslahiye ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

