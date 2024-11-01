9'uncu kattan düştüğü iddia edilen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9. kattaki evlerinin penceresinden düştüğü iddia edilen 18 yaşındaki İpek B. yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Billur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İpek B. (18), 9. kattaki evlerinde dengesini kaybederek pencereden aşağı düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın bahçesindeki çimin üzerine düşerek ağır yaralanan İpek B. ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bahçeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri de inceleme yaptı.
İpek B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #acil servis #düştü #ERCiyes Üniversitesi
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