Yandaş A Haber çadırları öve öve bitiremedi: '25 metrekare oldukça büyük...'

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 11:50

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 11:52

Kahramanmaraş merkezli depremlerde şimdiye kadar 40 bin 642 yurttaş hayatını kaybetti. Birçok kentte ise çadır ve konteyner sıkıntısı devam ediyor. Yandaş A Haber'in ise Malatya'da bulunan çadır kentte yaptıkları ziyarette muhabir Kerim Ulak'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

"25 METREKARE VE OLDUKÇA BÜYÜK BİR ALAN"

Çadırdan içeri girerken; "bizi burada bir antre karşıladı, bu antreden geçerek şu an salona geldik" ifadelerini kullanan Ulak ayrıca çadırdan "diğer bölüme" geçildiğini, toplamda 25 metrekare ve oldukça büyük bir alan olduğunu söyledi.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) mensup askerlerin yayın sırasında hijyen ve temizlik kolisi getirdiği anlar dikkat çekti.

Videoda 25 metrekarede 6 kişinin yaşadığı görülürken, muhabirin mikrofon tuttuğu depremzede ise; “Biz İstanbul depremini gördük; orada devlet yoktu o zaman. Şu an Allah devlete zeval vermesin” ifadelerini kullandı.