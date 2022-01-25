Son dakika | İstanbul'da üniversitelerde yapılacak sınavlara kar engeli
Son dakika haberi | İstanbul'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok üniversite sınav takviminde değişikliğe gitti.
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları üniversiteleri de etkiledi. Sınav döneminde olan birçok üniversite yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavlarını erteledi.
İşte sınav takviminde değişiklik yapan üniversiteler:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Üniversitesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Valilik ve Meteorolojiden alınan yeni bilgilere göre 26-28 Ocak arasının kar yağışı ve ulaşım açısından riskli olarak değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, üç gün içinde yapılacak sınavların ertelendiği kaydedildi.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Teknik Üniversitesi de olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen sınavların 31 Ocak-4 Şubat tarihlerinde, Marmara Üniversitesi 31 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Boğaziçi Üniversitesi ise 27 Ocak Perşembe günü yüz yüze yapılması planlanan İngilizce Yeterlilik Sınavının 31 Ocak Pazartesi gününe ertelendiği bilgisini paylaştı.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Galatasaray Üniversitesi ertelenen sınavların güncel tarihinin ayrıca duyurulacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Valilik ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiler çerçevesinde hava ve ulaşım koşullarındaki riskli durumunun devam edeceği anlaşıldığından 26-28 Ocak 2022 tarihleri arasında (Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri) yapılması planlanan tüm ön lisans lisans ve lisansüstü yarıyıl sonu (final) sınavları ertelenmiştir. Ertelenen sınavlar ilgili akademik birimler tarafından ilan edilecek gün ve saatlerde yapılacaktır."
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Yeditepe Üniversitesi güncel programın duyurulacağını belirterek, "Sevgili öğrencilerimiz, Kar nedeniyle sınavlarımıza ve eğitime 26 Ocak Çarşamba günü de ara veriyoruz. Güncel programı sizlerle paylaşacağız. Sağlık dolu bir tatil dileriz" açıklamasında bulundu.
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Kültür Üniversitesi, resmi sosyal medya hesabından sınavların ertelendiğini şöyle duyurdu:
"İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta yapılması planlanan tüm sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiş olup; sınav tarihleri daha sonra duyurulacaktır."
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Tamer Yılmaz, sosyal medya hesabından ertelenen sınavlara ilişkin:
"Sevgili öğrencilerimiz, İstanbul’daki yoğun kar yağışı nedeniyle; 24 Ocak Pazartesi günü yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavı 26 Ocak Çarşamba gününe ve 25 Ocak Salı günü yapılacak Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları 31 Ocak Pazartesi gününe ertelenmiştir" duyurusunu yaptı.
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi final sınavlarının ertelendiğini şöyle duyurdu:
"İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Ocak 2022 tarihinde yapılması planlanan tüm ön lisans, lisans ve lisans üstü final sınavları ertelenmiştir. Sınavların yeni tarihi ve saatleri Rektörlük tarafından duyurulacaktır."
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